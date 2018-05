Simone Resta sarà il nuovo direttore tecnico della Alfa Romeo Sauber. Lo ha confermato la scuderia svizzera in un comunicato, pochi minuti dopo l'annuncio della Ferrari sulla rinuncia di Resta all'incarico di capo progettista della Rossa.



L'ingegnere assumerà il nuovo ruolo all'Alfa Romeo Sauber a inizio luglio e riferirà direttamente al team principal Frederic Vasseur. «Simone Resta ha il profilo migliore per assumere il ruolo di direttore tecnico - sottolinea Vasseur -. Il suo arrivo all'Alfa Romeo Sauber segna un importante passo avanti nel progetto a lungo termine che mira a rafforzare il team per ottenere risultati ambiziosi».



Poco prima era arrivato l'annuncio del divorzio con Maranello. «Dal 31 maggio Simone Resta lascerà l'incarico di responsabile coordinamento progetto veicolo della Ferrari per assumere un ruolo diverso in un altro team di F1», spiegava la Scuderia Ferrari sui social, con una comunicazione firmata dal team principal Maurizio Arrivabene, all'indomani del Gp di Montecarlo.

