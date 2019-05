Anche a Barcellona domina Bottas: pole

Valtteri Bottas in pole e prima fila Mercedes nel Gp di Spagna, quinta tappa del Mondiale di F1. Con il tempo di 1'15«406 il finlandese ha rifilato oltre 6 decimi al compagno di squadra Lewis Hamilton (1'16»040), centrando così la nona pole in carriera e la terza di fila. Sebastian Vettel, al volante della Ferrari, si è piazzato in terza posizione a più di 8 decimi da Bottas e domani scatterà dalla seconda fila al fianco della Red Bull dell'olandese Max Verstappen, giunto quarto. Solo quinto Charles Leclerc con l'altra Rossa, relegata quindi in terza fila. (Spr/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 11-MAG-19 16:08 NNNN F1: GP SPAGNA, BOTTAS POLE DAVANTI A HAMILTON E VETTEL TERZO (2) = (AdnKronos) - Al fianco di Leclerc dalla sesta posizione in griglia scatterà Pierre Gasly con la Red Bull, mentre in quarta fila ci saranno le due Haas di Romain Grosjean e Kevin Magnussen. La top ten è completata Daniil Kvyat (Toro Rosso) e Daniel Ricciardo (Renault), che però partirà tredicesimo a causa della penalizzazione che gli è stata inflitta dopo il Gran Premio di Baku. Avanza quindi in decima posizione Lando Norris (McLaren), seguito da Alexander Albon (Toro Rosso) e Carlos Sainz (McLaren).

