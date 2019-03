Formula 1, Leclerc verso il Bahrain: «Pista difficile, spero buon risultato»

Le ambizioni di Charles Leclerc. Dall'Australia al Bahrain, il pilota della Ferrari mostra il suo ottimismo: «Spero di portare a casa un buon risultato su una pista tecnica, dove spesso noi piloti incontriamo condizioni estreme. Per questo è interessante provare tante diverse configurazioni durante le prove libere così da essere preparati ad ogni evenienza». «Si tratta di un tracciato su cui mi piace molto guidare - ha aggiunto il giovane pilota -. Vi ho gareggiato in Formula 2 e ho raccolto subito delle soddisfazioni. Nella scorsa stagione è stata un pò più dura ma ero solo agli esordi della mia carriera di Formula 1. Quest'anno non vedo l'ora di scendere in pista a Sakhir con la Ferrari: voglio portare a casa un buon risultato».

