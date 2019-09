Ferrari, Leclerc rinuncia all'amore: addio alla fidanzata napoletana

di Mariagiovanna Capone

Nel giorno della sua terza pole position consecutiva, arriva la stilettata al cuore. Giada Gianni, la fidanzata napoletana, annuncia in diretta su Instagram che la sua storia con Charles Leclerc è ormai un capitolo chiuso. Il motivo? L'amore per la Ferrari ha prevalso su quello per la bionda napoletana e il desiderio di diventare campione del mondo di Formula Uno ha azzerato da un giorno a un altro oltre quattro anni di amore.



«Charles mi ha lasciato. Vuole dedicarsi solo alla Ferrari», ha annunciato da Napoli la sua ormai ex sostenendo così i sussurri dei paddock ossia che la bellissima ventunenne napoletana lo distraesse troppo dalle gare.



La rottura poco prima del Gp del Belgio dove Leclerc è finalmente salito sul gradino più alto. Ora Giada prova a dimenticarlo divorando una pizza ma cede al fascino dei social dove è amatissima per la semplicità con cui viveva la storia d'amore con il campione. E a chi le dice convinto «Charles vince il titolo e poi torna con te», lei fa la vaga, lasciando aperto un piccolo spiraglio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA