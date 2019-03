Ferrari show in Bahrain: pole di Leclerc, Vettel secondo

Prima pole position della carriera in F1 per Charles Leclerc, che in Bahrain ha portato la sua Ferrari davanti a tutti nel suo secondo GP con la Rossa. Il monegasco ha firmato il tempo record di 1'27"866, precedendo l'altra SF90 di Vettel, secondo a quasi tre decimi. Ancora più staccate le Mercedes: Hamilton terzo e Bottas quarto. Quinto Verstappen con la Red Bull, nono Raikkonen con l'Alfa Romeo.



LECLERC

«Mi sono divertito, è stato bello vedere il progresso che abbiamo avuto, la Ferrari ha avuto una velocità incredibile e Leclerc ha fatto un lavoro incredibile». Vede il bicchiere mezzo pieno il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, al termine delle qualifiche del Gp del Bahrain con le Mercedes in seconda fila alle spalle delle Ferrari. «Nell'ultimo giro con un pochino di tempo in più avrei forse potuto superare Sebastian ma bisogna pensare alla lunga distanza, sicuramente domani daremo filo da torcere -prosegue il pilota britannico-. La Ferrari ha trovato un passo incredibile però non significa che domani non potremo batterli, faremo di tutto per dargli del filo da torcere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA