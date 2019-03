Mick Schumacher ottavo all'esordio in Formula 2 davanti a Corinna

Mick Schumacher, Prema Racing, chiude all'ottavo posto il suo esordio in Formula 2 nel Gp del Bahrein che si è corso sul circuito di Sakhir. Il figlio del campionissimo tedesco ha terminato la gara sotto gli occhi di mamma Corinna che ha seguito la corsa dai box. A tagliare per primo il traguardo in gara 1 al termine dei 32 giri previsti il canadese Nicholas Latifi, Dams, che ha preceduto l'italiano Luca Ghiotto, Uni-Virtuosi Racing, e il brasiliano Sergio Sette Camara, Dams. Grazie al piazzamento odierno, con le posizioni in griglia invertite dall'ottava alla prima in gara 2, domani Schumacher Jr. partirà dalla pole position.

