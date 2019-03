​F1, Gp Australia: Hamilton in pole, terza la Ferrari di Vettel. Seb: «Sorpreso del gap»

Primo Gran Premio della stagione della Formula 1 e prima fila Mercedes nel Gran Premio d'Australia. Lewis Hamilton ha conquistato la prima pole position della stagione 2019 di Formula 1. Terza la Ferrari di Sebastian Vettel, dietro anche all'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Partirà in quinta posizione la Rossa di Charles Leclerc, dietro alla Red Bull di Max Verstappen.



Partirà dalla sesta posizione nel Gran Premio d'Australia la Haas di Romain Grosjean davanti al compagno di squadra Kevin Magnussen e alla McLaren di Lando Norris. Nona l'Alfa Romeo Racing dell'ex ferrarista Kimi Raikkonen che ha preceduto la Racing Point di Sergio Perez. Appena fuori dalla top ten le due Renault con Nico Hulkenberg undicesimo e Daniel Ricciardo dodicesimo. Scatterà dalla quattordicesima posizione l'altra Alfa Romeo Racing dell'italiano Antonio Giovinazzi al suo primo Gp da titolare. Comincia male la Red Bull di Pierre Gasly, subito fuori dalla Q2 e solo diciassettesima al via domani.

Parla Lewis. «Abbiamo cercato di ottimizzare il bilanciamento, da Barcellona a qui abbiamo fatto un grande miglioramento di assetto e sembra aver funzionato, non ci aspettavamo questa differenza di prestazione». Lewis Hamilton se la ride nella conferenza stampa Fia a Melbourne subito dopo aver conquistato la prima pole position della stagione con la sua Mercedes. «Qui - aggiunge il campione del mondo inglese - tra noi e gli altri c'è quasi un secondo ed è tutto molto positivo, non potevamo cominciare meglio la stagione». Seconda posizione per l'altro pilota della Mercedes Valtteri Bottas che per un pò aveva sperato di ritrovarsi in pole: 'Ho commesso qualche errore, ma mi sono davvero divertito in queste qualifiche. Sono molto contento dei giri fatti«.



Parla Seb. «Sono sorpreso del gap con la Mercedes, credo che lo siano tutti e anche loro stessi». Al termine delle prima qualifiche della stagione di Australia Sebastian Vettel ammette che non si aspettava una differenza così ampia rispetto alle Mercedes. «Abbiamo del lavoro da fare per capire la macchina - aggiunge il pilota tedesco - penso che sia una macchina migliore di quanto visto oggi. Chiaramente la Mercedes è favorita, domani è un altro giorno e ci proveremo anche domani. Altre volte siamo riusciti a recuperare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA