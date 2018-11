La Formula 1 sbarca in Vietnam: dal 2020 si correrà anche ad Hanoi

Dal 2020 la Formula 1 si correrà anche in Vietnam. La notizia è stata resa nota oggi sul sito ufficiale del circus. Si allarga dunque la serie dei gran premi che si svolgono in Asia e anche il calendario andrà ad arricchirsi di un appuntamento in più oltre a quelli ormai consolidati di Cina, Giappone e Singapore, e volendo allargarsi anche quello del Bahrein. Finora mai una gara delle monoposto si era disputata in Vietnam, sarà quindi un esordio assoluto. La gara si correrà su un circuito cittadino disegnato lungo le strade della capitale vietnamita, il tracciato misurerà 5565 metri.

