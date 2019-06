Formula 1, Vettel ha fiducia: «Ferrari ha capacità e idee per reagire»

«Credo che in squadra ci siano le capacità, i talenti e le idee per reagire all'attuale situazione che ci vede inseguire. Chiaramente ogni gara che passa senza riuscire a mettere le ruote davanti ai nostri avversari non è buona per noi, ma sono convinto che possiamo recuperare». Sebastian Vettel ha incontrato la stampa nel motorhome della Ferrari, esprimendo fiducia in avvicinamento al gran premio d'Austria, sul circuito di Spielberg, nono appuntamento della stagione. Charles Leclerc è stato invece tra i protagonisti dell'incontro con i media organizzato dalla Formula 1 insieme alla FIA. Il pilota monegasco ha accennato alla lotta con la Mercedes: «Stiamo cercando di concentrarci su noi stessi per fare il miglior lavoro possibile, ma siamo consapevoli che il gap è ampio e sarà difficile recuperare». Però Leclerc non ha alzato bandiera bianca sul mondiale: «Ci proveremo fino alla fine. Non molleremo finché non sarà impossibile aritmeticamente»

