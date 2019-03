Un guasto al motore ferma la cavalcata di Leclerc costretto a cedere il passo a 10 giri dal termine ad Hamilton che vince il Gp del Bahrain. Ne approfitta anche Bottas che arriva secondo, mentre la safety car salva il giovane ferrarista che almeno riesce ad arrivare terzo, salvandosi dal ritorno di Verstappen. Per Leclerc è il primo podio in Formula 1 dopo la prima pole position conquistata ieri, ma la delusione è tanta ugualmente, non lenita dal punto in più preso grazie al giro veloce in gara. Quinto posto per Sebastian Vettel, anche lui vittima della sfortuna a causa della perdita dell'alettone anteriore che lo ha costretto a un quarto stop ai box. A punti sono andati nell'ordine anche Lando Norris (McLaren), sesto, Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Pierre Gasly (Red Bull), Alexander Albon (Toro Rosso) e Sergio Perez (Racing Point), decimo.

