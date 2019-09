«È un sogno che avevo fin da bambino, ma si è realizzato in un week end davvero difficile. Abbiamo perso un amico, voglio dedicare la mia prima vittoria in formula 1 a lui, siamo cresciuti insieme. Non posso godermi a pieno la mia prima vittoria». Il primo pensiero di Charles Leclerc dopo il trionfo a Spa va al giovane Antoine Hubert: ed è al pilota francese morto ieri sul circuito belga che il monegasco dedica



«Sono contento per Charles, per la squadra e i tifosi. È stata una gara lunga, difficile e dura, abbiamo sofferto anche al muretto ma l'importante era portarla a casa. È una vittoria che fa bene al morale». Così il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, commenta ai microfoni di Sky Sport, il successo di Leclerc a Spa e la prima vittoria stagionale della Scuderia. «Charles è andato forte per tutto il fine settimana. Oggi è stato molto veloce e questo se lo è meritato tutto questo primo posto sul podio - ha aggiunto Binotto -. Lo voleva anche per ricordare il suo amico Anthoine, da stamattina lo vedevo molto concentrato su questo». Binotto ha anche elogiato Sebastian Vettel, che si è 'sacrificatò per fare vincere il team: «Era importante rallentare Hamilton e piuttosto che essere quarti in ogni modo rischiano di perdere la possibilità di vittoria abbiamo preferito anticipare il pit stop di Seb, che si è messo al servizio della squadra».

