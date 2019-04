Formula 1, Vettel è in fiducia: ​«La macchina ha più potenziale»

«Tutto sommato sono contento, però sento anche che la macchina ha molto più potenziale di quello che ho espresso, quindi non sono del tutto soddisfatto». Queste le parole di Sebastian Vettel, a Sky Sport, dopo le prime due sessioni di prove libere in vista del Gp della Cina. Il tedesco della Ferrari, che ha fatto segnare il miglior tempo in mattinata e il secondo nel pomeriggio, alle spalle della Mercedes di Valtteri Bottas, ritiene che domani le cose per lui possano ancora migliorare. «Mi aspettavo le Mercedes molto forti, quindi se riusciamo a essere loro vicini è un buon segno - ha affermato Vettel -. Posso dare sicuramente di più, mettendo tutto insieme, ma domani la giornata-chiave per avere più feeling. Possiamo migliorare la macchina e dovremo andare più veloci in curva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA