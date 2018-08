Formula 1, Hamilton alla Mercedes: «Acceleriamo nella seconda parte»

di Redazione Sport

L'inglese Lewis Hamilton ha chiesto alla sua squadra, la Mercedes, di non rilassarsi nel ritorno della Formula 1 dopo la pausa di metà stagione. «Spero che possiamo continuare ad accelerare, dobbiamo diventare forti nella seconda parte della stagione», ha detto il campione in carica e leader del campionato prima del Gran Premio del Belgio il prossimo fine settimana. Dopo 12 delle 21 gare della stagione, Hamilton ha un vantaggio di 24 punti sul tedesco della Ferrari, Sebastian Vettel. Ma la squadra italiana ha mostrato un'auto più forte negli ultimi tempi, anche se non sempre nei risultati. «Sappiamo tutti che la Ferrari, in termini di velocità, è in vantaggio», ha ammesso Hamilton, che è riuscito a prevalere nelle ultime due gare in Germania e Ungheria grazie agli errori di Vettel e anche con una dose di fortuna. «Quindi abbiamo del lavoro da fare, abbiamo delle cose da migliorare», ha detto il quattro volte campione del mondo. Anche il capo della Mercedes, Toto Wolff, ha dichiarato di aspettarsi uno scontro serrato con la Ferrari e persino la Red Bull fino alla fine del campionato. «Dobbiamo pensare alla gara per gara, rimboccarci le maniche e lavorare duro per risolvere le nostre debolezze e migliorare i nostri punti di forza», ha detto l'austriaco. Dopo una pausa di un mese, la stagione della Formula 1 torna in attività questo fine settimana con il Gran Premio del Belgio nel tradizionale circuito di Spa-Francorchamps.

