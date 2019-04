Gp Cina, il confronto di Hamilton: «Vettel-Leclerc come me e Alonso»

Il campione del mondo Lewis Hamilton ha risposto così ad una domanda di Sky Sport se la situazione di Sebastian Vettel e di Charles Leclerc possa essere paragonata a quella tra lo stesso Hamilton e Fernando Alonso nel 2007.«Ci sono delle somiglianze, Sebastian è un quattro volte campione del mondo, così come due volte lo era Nando. Ma questo non so se mi darà dei vantaggi, so invece che dovrò lottare contro entrambi perché sono tutti e due molto veloci. La Ferrari è impressionante sul dritto, non possiamo recuperare 4 decimi, ma attenzione all'affidabilità e noi siamo meglio sul misto».

