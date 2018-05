Hamilton aspetta la Mercedes: «Per il rinnovo non c'è fretta»

«Il rinnovo del contratto con la Mercedes? Non ci sono punti spinosi o di disaccordo, semplicemente non abbiamo fretta». È la precisazione del campione del mondo Lewis Hamilton riguardo al suo futuro con la scuderia tedesca durante la conferenza stampa che precede il Gp di Montecarlo. «Non sto discutendo con nessuno, nè sto valutando altre proposte, semplicemente non vedo il motivo per affrettare le cose -prosegue il 4 volte iridato-. Il contratto è lì, in vigore, mi sto divertendo a guidare. Come ho detto a chi mi sta più vicino, non c'è fretta, il contratto non sarà pronto per questo weekend né per il prossimo, non voglio stressare nessuno».

