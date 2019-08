Mercato piloti F1, la Mercedes conferma Bottas per il 2020

Valtteri Bottas farà coppia alla Mercedes con Lewis Hamilton anche nella prossima stagione. Lo ha annunciato la scuderia tedesca su Twitter. «Sono davvero orgoglioso -ha detto Bottas- di far parte di questa scuderia per una quarta stagione e voglio ringraziare il team per la fiducia che hanno riposto in me. Il mio obiettivo è quello di diventare campione del mondo e questa scuderia è la migliore opzione per riuscirci».

