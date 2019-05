Mercoledì 29 maggio, Niki Lauda riceverà l'ultimo saluto con i funerali di Stato che si terranno nel Duomo di Vienna, aperti ai tantissimi tifosi e appassionati ancora legati alle imprese del pilota austriaco di Ferrari e McLaren. Secondo quanto riportato dai media locali, sarà rispettata l'ultima volontà di Lauda, che avrebbe chiesto di essere seppellito indossando la tuta rossa della Ferrari con cui si laureò campione del mondo di F1 nel 1975 e 1977. Durante la cerimonia, la moglie Birgit appoggerà anche il suo casco sulla bara, come ultimo saluto.View image on Twitter



Tra i presenti, ci saranno l'ex-boss della F1 Bernie Ecclestone, l'ex-pilota di Ferrari e Benetton Gerhard Berger, il presidente austriaco Alexander van der Bellen, il cancelliere Sebastian Kurz, Arnold Schwarzenegger, il principe Alberto di Monaco con la moglie, l’attore Daniel Brühl (che ha interpretato Lauda nel film "Rush"), Lewis Hamilton e il team principal Toto Wolff in rappresentanza della Mercedes, squadra di cui è stato presidente onorario non esecutivo dal 2012.

