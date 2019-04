Gp Baku, l'orgoglio di Hamilton: «Prima fila Mercedes straordinaria»

Questo il commento alle qualifiche del Gp dell'Azerbaigian con le Mercedes in prima fila, di Lewis Hamilton secondo alle spalle del pole-man Valtteri Bottas.«È stato un weekend molto complicato, le Ferrari sono state incredibilmente veloci. Ma la prima fila è un risultato straordinario e Bottas è stato eccezionale. Le Ferrari sembravano più veloci ma siamo riusciti a monopolizzare di nuovo la prima fila e domani sarà una bella lotta -prosegue il campione del mondo in carica-. Le scie qui fanno la differenza e non so se Vettel abbia fatto un gran giro, magari non ha trovato il giusto spazio».



«Sono veramente felice, è stato un ottimo giro, le Ferrari sono molto forti». Si gode la settima pole position in carriera il pilota della Mercedes Valtteri Bottas che nel Gp dell'Azerbaigian scatterà dalla prima fila con al fianco il compagno di scuderia Hamilton. «Ovviamente Leclerc è uscito per un errore, ci sentiamo davvero bene per essere dove siamo. È tutta questione di piccoli margini. Sono riuscito a sfruttare la scia negli ultimi giri ma qui anche le curve fanno la differenza. Sono molto contento del risultato, siamo riusciti a fare una gran qualifica dopo delle prove libere difficili», conclude il pilota finlandese.



