di Redazione Sport

«L'addio alla Red Bull? È stato un processo molto lungo di riflessione, non è stata una decisione semplice ma sono arrivato a un punto in cui mi sentivo pronto a un cambiamento e a una nuova sfida». Il pilota australiano, Daniel Ricciardo, parla così della decisione di lasciare la Red Bull per la Renault il prossimo anno. «A livello personale ci sono nuove motivazioni -prosegue Ricciardo durante la conferenza stampa piloti prima del Gp del Belgio, 13esimo appuntamento stagionale della Formula 1-. Ho cercato di trovare la conclusione migliore per me stesso e quando ho deciso mi sono sentito subito a mio agio». «Tra i motivi i dubbi sul potenziale della Red Bull con la Honda? Ci sono molte incognite, ma c'è ancora da parte mia la necessità di dimostrare di essere tra i migliori. Si è trattato di una decisione mia quella di cambiare aria, è stata questa la motivazione principale e non quella del fornitore del motore. Sentivo era il momento di intraprendere un nuovo percorso», conclude.

