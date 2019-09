Michael Schumacher in ospedale a Parigi per cura top secret a base di staminali

Michael Schumacher, importanti notizie arrivano sulla sua malattia. L'ex ferrarista è stato trasportato in giornata all'ospedale europeo Georges Pompidou di Parigi per una trattamento definito «top secret». Lo si apprende dai media francesi che sottolineano come la cura durerà 48 ore. All'ex campione di Formula 1, rimasto gravemente ferito nel 2013 per una caduta sugli sci, dovrebbero essere praticate trasfusioni di cellule staminali nell'organismo allo scopo di ottenere un'azione «anti-infiammatoria sistemica».



Michael Schumacher, parla la moglie Corinna: «Combatte, non mollerà»



Selon @le_Parisien,

Michael Schumacher est actuellement hospitalisé dans le plus grand secret à Parishttps://t.co/EKZQ8YsQz5 — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) September 9, 2019

, celebre chirurgo cardiaco, pioniere della terapia cellulare nella cura dell'insufficienza cardiaca. Menasché è però anche nel consiglio d'amministrazione dell'Istituto del cervello e del midollo spinale. Nell'ospedale in cui è ricoverato Schumacher è stato visto oggi anche il famoso chirurgo ortopedico Gerard Saillant. Menasché e la direzione del Pompidou, contattati dai media francesi, non hanno confermato né smentito il tipo di cura cui sarà sottoposto Schumacher, trincerandosi dietro il segreto medico. Fonti giornalistiche francesi assicurano che Schumacher è stato portato almeno altre due volte negli ultimi tempi a Parigi, l'ultima la scorsa primavera. Nel suo primo soggiorno, l'ex pilota fu ricoverato alla Pitié-Salpetrière. Secondo quanto si apprende, Schumacher avrebbe dovuto tornare a Parigi per esami a luglio ma questo appuntamento fu rinviato per un problema di salute imprevisto e la data fu spostata ad inizio settembre, dopo il rientro dalle

