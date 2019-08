Ferrari, Leclerc nel mito di Spa: «Importante non sbagliare nulla»

«Spa-Francorchamps è una pista mitica nel mondo del motorsport e una delle più belle inserite nel calendario del campionato di Formula 1. È quindi particolarmente piacevole riprendere proprio su questo tracciato l'attività di pista dopo la pausa estiva». Lo dice Charles Leclerc a pochi giorni dal Gran Premio del Belgio, prima tappa del Mondiale di Formula 1 dopo la pausa estiva. «Fa sempre impressione rendersi conto di quale velocità siano in grado di sviluppare in curva le vetture dell'attuale generazione di Formula 1 e credo che su poche piste come questa la percezione sia così chiara -evidenzia il monegasco della Ferrari-. Mi riferisco soprattutto alla esse in salita Eau Rouge: la prima volta che arrivi qui e la guardi ti colpisce per quanto è stretta e ripida. Ebbene, sull'asciutto siamo in condizione di farla in pieno, nonostante la compressione e altri aspetti la rendano particolarmente impegnativa per il fisico, specie nei primi giri. Passaggio dopo passaggio il collo s'adatta, il tuo cervello la assimila e diventa una curva come le altre, da sfruttare in pieno in funzione del resto del giro, ma resta una sequenza unica». «Non è il solo che si trova a Spa-Francorchamps -conclude-, e proprio per questo è importantissimo non sbagliare nulla nei punti chiave per massimizzare la prestazione al primo tentativo in qualifica. Anche perché il giro è particolarmente lungo e doverne abortire uno rischia di farti saltare i calcoli di tempo che hai pianificato».

