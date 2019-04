Formula 1, Grosjean il più veloce nei test del Bahrain: bene Schumi jr

È stato il pilota francese della Haas, Grosjean il più veloce della prima mattinata di test della F1 sulla pista del Bahrain, nella quale ha brillantemente esordito al volante della Ferrari Mick Schumacher, autore di un ottimo sesto tempo. Grosjean ha realizzato il suo giro migliore in 1.30«982. Seguito dal tailandese Albon su Toro Rosso in 1.31»089 e dall'olandese Verstappen su Red Bull in 1.31«414. Quarto tempo per l'italiano Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo in 1.32»067, davanti al campione del mondo Hamilton su Mercedes in 1.32«232. Molto bene anche il giovane Mick Schumacher, per la prima volta al volante di una Rossa di Maranello. Ha fatto il sesto miglior crono della mattinata in 1.32»552, migliorando di oltre un secondo e mezzo il suo best time realizzato nei primi 21 giri di pista, prima dell'interruzione per la pioggia e che gli era valso il decimo posto provvisorio. I piloti ora sono fermi per una pausa pranzo che coincide anche con il nuovo acquazzone che ha reso molto viscida la pista di Sakhir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA