Vettel il più veloce a metà test: Schumacher jr è nono

È la Ferrari di Sebastian Vettel la vettura più veloce nella seconda giornata di test della Formula 1 sul circuito di Sakhir in Bahrain. Il pilota tedesco in 1'29«319 ha preceduto la Racing Point di Lance Stroll (+0»730) e la Mercedes di George Russell (+01«054). Quinto tempo per Pietro Fittipaldi, nipote del due volte campione del mondo di Formula 1 Emerson Fittipaldi, sulla Haas (+1»890), mentre è nono Mick Schumacher che, dopo aver provato ieri la Ferrari, oggi è impegnato sull'Alfa Romeo Racing.

