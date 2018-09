Gp Singapore, pole di Hamilton: secondo Verstappen, terzo Vettel

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gp di Singapore, quindicesima tappa del Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes, leader iridato, ha centrato la prima posizione in griglia con un giro perfetto, chiuso in 1'36«015. Al suo fianco ci sarà la Red Bull dell'olandese Max Verstappen, che ha relegato in seconda fila la Ferrari di Sebastian Vettel. Il tedesco scatterà dalla terza posizione in griglia al fianco dell'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Quinto Kimi Raikkonen con l'altra Rossa in una terza fila completata da Daniel Ricciardo con la Red Bull.



«Sono state delle qualifiche non ideali, volevamo la pole e non ci siamo riusciti». Sebastian Vettel non nasconde la delusione dopo le qualifiche del Gp di Singapore, dove non è andato oltre la terza posizione. «Sono state delle qualifiche un pò confuse e pasticciate - ammette il tedesco della Ferrari -. Non è il risultato che volevamo, ma la corsa sarà un'altra storia, la mia macchina è molto buona anche se dovrò partire da dietro».

