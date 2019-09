F1, Vettel contro il tabù Monza: ​prima speciale per Leclerc

A Spa ha vinto anche il gioco di squadra, e ora a Monza la Ferrari insegue il bis. Se Sebastian Vettel vuole sfatare il tabù sul circuito italiano prendendosi il successo che gli manca, per Charles Leclerc sotto i riflettori dopo il trionfo in Belgio la prima in casa al volante della SF90 ha di certo un sapore speciale. «Saremo in pista circondati dai nostri tifosi che invaderanno Monza - le parole del tedesco -. Questa gara per me significa molto perché mi riporta alla mente il 2008 quando vinsi qui il primo GP con un motore Ferrari che tuttavia spingeva una vettura non rossa. L'ambizione è proprio quella di sfatare questo tabù, vincere con la Ferrari. Negli scorsi anni ci siamo stati molto vicini, ma è sempre mancato l'ultimo step».



Per il giovane monegasco, capace a Spa di mettersi alle spalle Lewis Hamilton, Monza rappresenta un appuntamento molto atteso. «Festeggeremo 90 anni dalla fondazione della Scuderia Ferrari così come la novantesima edizione di una delle gare più iconiche del campionato, il Gp d'Italia - le parole di Leclerc -. Fin da quando ero un bambino ho sognato di poter essere un giorno pilota del team di Maranello, uno dei più rappresentativi della Formula 1, e va da sé che questa prima volta a Monza con la scuderia Ferrari per me sarà molto speciale. Daremo il massimo per cercare di portare a casa un grande risultato e rendere ancora una volta i tifosi orgogliosi di noi».



Ci crede anche il team Principal, Mattia Binotto: «Presentarsi al Gran Premio di casa dopo la vittoria di Spa è senza dubbio il modo migliore per arrivare a Monza, soprattutto per ringraziare i tifosi che tanto ci hanno supportato in questa stagione, fin qui non delle più facili. Abbiamo visto in Belgio che per vincere dobbiamo essere perfetti su ogni fronte e il nostro impegno è fare altrettanto anche a Monza. Non ci sarà margine di errore. Correre davanti ai nostri tifosi ci dà sempre una spinta in più e una motivazione ulteriore a fare bene. Dopotutto non c'è un podio più bello di quello di Monza così come non esiste un pubblico migliore di quello italiano».

