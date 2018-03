Vettel vola nella terza giornata di test a Barcellona: suo il record della pista

di Redazione Sport

Nella terza delle ultime quattro giornate di test della F1, sul circuito di Barcellona, Sebastian Vettel ha cominciato a fare sul serio, polverizzando più di una volta il record della pista catalana (montava le hyper-soft): prima ha girato in 1'17»913, poi in 1'17«644, quindi in 1'17»297, infine in 1'17«182. Bottas ha completato 97 giri, Vettel 84, Hulkenberg 79, Verstappen 77, Magnussen 76, Kubica 73, Ericsson 72, Perez 71, Gasly 67 e Vandoorne 48. L'ultimo crono prima della pausa pranzo è stato di Perez, a bordo di una Force India, con 1'19»634.

