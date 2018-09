Ferrari, Wolff difende Vettel: «Critiche ingiuste dopo Monza»

di Redazione Sport

Toto Wolff spezza una lancia a favore di Sebastian Vettel e descrive come «ingiuste» le critiche rivolte al pilota tedesco della Ferrari dopo il Gran Premio d'Italia a Monza, in particolare per l'incidente con Lewis Hamilton al via della gara. «Vettel ha l'ambizione di vincere ogni volta e ha l'aggressività necessaria per farlo. Serve molto coraggio per questo», dice il team principal della Mercedes parlando del rivale di Hamilton e sottolineando che anche la fortuna gioca un ruolo importante nella lotta per il titolo iridato. «Invece di Sebastian, poteva essere Lewis ad avere la peggio in questo incidente. Non tutto nell'universo high-tech della Formula 1 è deciso in modo lineare e razionale. Contano anche la fortuna, la sfortuna e le coincidenze». Da parte di Wolff, però, non vi è alcun dubbio sul fatto che Hamilton sia «il miglior pilota di Formula 1 degli ultimi anni».

