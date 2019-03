Formula 2, trionfo italiano in Bahrain: vince Ghiotto, Schumacher è sesto

Luca Ghiotto, UNI-Virtuosi Racing, vince la 'gara 2' nel Gp del Bahrain di Formula 2. Il pilota italiano, secondo ieri in gara 1 alle spalle del canadese Nicholas Latifi, Dams, partito dalla sesta posizione ha preceduto sul podio Sette Camara, BWT Arden, e lo stesso Latifi. Grande attesa per Mick Schumacher, Trident, partito dalla pole, il figlio del campionissimo tedesco ha chiuso la sua gara in sesta posizione.

