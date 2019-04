Bottas sorride: «Gara senza errori», ​Vettel: «Bisogna accontentarci»

«È stata una gara difficile, con Lewis che mi ha messo pressione per tutta la gara. Non ho commesso errori e sono contento di aver vinto». Lo ha detto il pilota della Mercedes, Valterri Bottas, dopo aver vinto il Gp di Baku. «Ora si torna in Europa. È incredibile il livello altissimo delle prestazioni come team, e sto andando bene anche a livello personale, sono molto contento»



«Congratulazioni a Valterri Bottas, ha fatto una gara fantastica, senza errori ed ha meritato la vittoria. La quarta doppietta è un ottimo risultato per il team, è il miglior avvio che di stagione che abbiamo mai avuto. Tutti in squadra hanno lavorato tantissimo senza fermarsi mai», le parole di Lewis Hamilton.



«È stata molto dura all'inizio, non avevo feeling con la gomma morbida, non ero mai in fiducia. Poi con la media è andata meglio, abbiano tenuto il passo delle Mercedes e messo anche su di loro un pò di pressione. Comunque c'è moltissimo da fare. Non è assolutamente la situazione che avremmo voluto a questo punto, ma per ora dobbiamo accontentarci». Così Sebastian Vettel dopo il terzo posto a Baku. Ora la Ferrari guarda alla prossima gara a Barcellona, ma Vettel è prudente. «Non penso che andremo lì da favoriti ma comunque porteremo un paio di aggiornamenti. Soprattutto speriamo di avere un fine settimana lineare, cosa che finora non abbiamo ancora avuto. Così potremo dare una svolta alla stagione».



«La Mercedes è più forte e più fortunata ma il giro veloce oggi l'abbiamo fatto noi». Così il presidente della Ferrari, John Elkann, commenta ai microfoni di Sky Sport il risultato del Gp dell'Azerbaigian, che ha seguito dai box. «Lo spirito in Ferrari è molto buono. C'è tanta voglia di vincere e il campionato è ancora molto lungo. Forza Ferrari».

