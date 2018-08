di Redazione Sport

È stata una buona giornata, mentre la macchina non è come la vorrei e dobbiamo lavorare ancora un pò». Questo il giudizio di Sebastian Vettel sulle sue libere in vista del Gran Premio di Formula 1 del Belgio. «È una pista emozionante». La sfida con Hamilton per il titolo? «Vediamo - aggiunge il tedesco della Ferrari - come andranno le prossime due settimane con due gare di motore»

