TRAGUARDO - Vince Vettel con la Ferrari davanti alla Mercedes di Bottas e alla Red Bull di Verstappen. Quarto è Ricciardo che precede la seconda Freccia d'Argento di Hamilton e e all'altra rossa di Raikkonen. Quindi le due Renault di Hulkenberg e Sainz, la Frce India di Ocon e l'ottima Alfa Romeo di un super Charles Leclerc.



68° giro - Duelli finali fra Verstappen e Bottas e Hamilton e Ricciardo.



57° giro - Gara noiosa posizioni inchiodate. Hamilton tenta di avvicinarsi a Ricciardo, Bottas a Vettel ma cambia poco.



43° giro - La McLaren di Fernando Alonso accusa un problema al motore e rientra ai box.



36° giro - Vettel va in marcatura e fa il pit stop anche lui.



35° giro - Si ferma Bottas, monta le supersoft.



32° giro - Si ferma Raikkonen e solo per un soffio non riesce a scavalcare Hamilton quando rientra in pista.



25° giro - Vettel, Bottas e Raikkonen sono ancora in pista.



18° giro - Si ferma anche Ricciardo che riesce a rientrare davanti ad Hamilton guadagnando una posizione.



17° giro - Al rientro in pista l'inglese deve difendersi da Leclerc che arriva lanciato e mette due ruote sull'erba perdendo decimi preziosi.



16° giro - Si ferma Verstappen con la hypersoft ormai finite, dietro di lui entra ai box anche Hamilton, entrambi montano le rosse supersoft, le più dure a disposizione.



14° giro - Bottas inizia a spingere, si mette sui tempi di Vettel e Verstappen inizia a perdere un secondo al giro.



12° giro - Hamilton lamenta un calo di potenza, Ricciardo e Raikkonen si avvicinano all'inglese.



9° giro - Bella lotta fra Alonso e Leclerc, il giovane monegasco difende con autorità la sua decima posizione.



8° giro - Sebastian fa il giro veloce e mette un buon margine fra la Ferrari e la Mercedes di Bottas.



4° giro - La safety car torna ai box, la gara riprende, le posizioni non cambiano. Dietro Raikkonen ci sono la Force India di Ocon, le due Renault di Hulkenberg e Sainz, quindi l'Alfa Romeo dell'ottimo Leclerc he precede la McLaren di Alonso.



1° giro - La Williams di Stroll spinge contro il muro la Toro Rosso di Hartley che decolla sul muretto e rischia di andare oltre le reti. Nessun danno per i piloti, ma monposto distrutte. Il direttore di corsa manda in pista le safety car.



PARTENZA - Vettel scatta bene quando si spegne il semaforo e si infila in testa nella prima curva. Dietro Verstappen affianca Bottas, ma il finlandese della Mercedes riesce a tenere la posizione. Ricciardo, invecem scavalca Raikkonen.



MONTREAL - Sebastian Vettel con la Ferrari scatta in pole position nel Gran Premio del Canada e punta al gradino più alto del podio per riconquistare la vetta della classifica Mondiale. Al suo fianco la prima delle Frecce d'Argento, quella di Valtteri Bottas che in Q3 ha fatto meglio del suo caposquadra il campione del mondo Lewis Hamilton che è considerato il re di questo circuito dove ha vinto ben sei volte. Sebastian ha la power unit nuova ed anche più potente, mentre le Mercedes disputeranno la gara ancora con le unità con cui hanno iniziato la stagione. In seconda fila Verstappen con la prima delle Red Bull e Hamilton con l'altra Mercedes. Solo quinto un deludente Kimi Raikkonen con la seconda Rossa. Molto dipenderà dalle gomme e quindi dalle strategie di gara. I primi sei dei tre top team hanno scelto suluzioni diverse. Le due Red Bull scatteranno con le ultrasoft, mentre Ferrari e Mercedes prenderanno il via con le più dure ultrasoft. Nelle prime fasi le monoposto austriache potrebbero essere favorite, ma dovranno gestire al meglio il consumo delle coperture.

