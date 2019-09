di Massimo Costa

Trionfo Ferrari con Charles Leclerc nel Gran Premio d'Italia, e grande festa sotto il podio a Monza per tutti i tifosi della Rossa. Il pilota monegasco vince davanti alle Mercedes di Bottas il Gp d'Italia e riporta la scuderia di Maranello sul gradino più alto del podio sul tracciato brianzolo dopo nove anni: l'ultimo successo era stato di Fernando Alonso nel 2010. Per Leclerc è la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Spa una settimana fa. Terza posizione nel Gran Premio d'Italia a Monza per la Mercedes di Lewis Hamilton. Quarta la Renault di Ricciardo davanti al compagno Hulkenberg ed alla Red Bull di Albon. Settima la Racing Point di Perez che ha preceduto l'altra Red Bull di Verstappen. Nona la Alfa Romeo di Giovinazzi, mentre la McLaren di Norris chiude la top ten. Termina in tredicesima posizione la Ferrari di Sebastian Vettel.



Charles Leclerc: «È un sogno, è per tutti i tifosi. Grazie a tutti, non ho parole, siete i migliori». Sono le parole del ferrarista Charles Leclerc superato il traguardo del Gp d'Italia a Monza. Seconda vittoria consecutiva per il monegasco della rossa.







Finale - Bottas non è perfetto nell'ultimo giro e Leclerc e la Ferrari vincono il GP d'Italia al termine di una gara di grande qualità. Secondo il finlandese, poi Hamilton Ricciardo Hulkenberg Albon Perez Verstappen Giovinazzi Norris nella top 10.



50° giro - Bottas vicinissimo a Leclerc, ma alla prima variante va leggermente largo e perde i decimi che aveva guadagnato in precedenza



Rischio di Leclerc alla Roggia, Bottas guadagna quasi 8 decimi



49° giro - Hamilton in crisi con le gomme va ai box per montare Pirelli soft e cercare il giro più veloce che vale un punto



5 giri al termine - Leclerc passa bene il doppiato Gasly e guadagna decimi importanti su Bottas, a 1"8



Verstappen ha passato Giiovinazzi per l'ottava posizione



Ritiro di Magnussen che perde così la zona punti



45° giro - Bottas si avvicina ed e a 1" da Leclerc



44° giro - Bottas si porta a 1"4 da Leclerc mentre Hamilton si è praticamente arreso, in crisi con le gomme



42° giro - Lungo clamoroso di Hamilton alla prima variante che viene così superato da Bottas



39° giro - Leclerc Hamilton Bottas Ricciardo Hulkenberg Albon Perez che ha passato Giovinazzi Verstappen Norris Gasly Stroll Vettel Russell Magnussen Raikkonen Kubica Grosjean



Bottas si avvicina al duo di testa ed è a 2"3 da Hamilton, che lamenta un degrado delle gomme



37° giro - Piccolo errore di Leclerc alla Ascari, Hamilton si avvicina di nuovo, ma non riesce a prendergli la giusta scia



36° giro - Lungo di Leclerc alla prima variante, rimane davanti alla Mercedes, resiste all'attacco duro di Hamilton alla Roggia



Dritto di Magnussen alla prima variante, lo passano Norris e Verstappen per il decimo posto



Il motore Ferrari riesce a fare la differenza, la Mercedes in rettifilo non riesce a prendere la giusta scia per il sorpasso



Dopo il ritiro della Toro Rosso di Kvyat, Leclerc tiene sempre un divario di 8 decimi su Hamilton. A 6" c'è Bottas poi più staccate le due Renault di Ricciardo e Hulkenberg, bene sesto Giovinazzi davanti ad Albon. A seguire Perez Magnussen Norris Verstappen Gasly Stroll Russell Vettel Kubica Raikkonen Grosjean



29° giro - Pit per Hulkenberg che riparte con gomme medie



Pit-stop errato alla McLaren, una ruota della vettura di Sainz non è ben fissata e viene fermato in fondo alla corsia box



27° giro - Arriva il cambio gomme per Bottas che rientra quarto dietro a Ricciardo. Leclerc torna leader con Hamilton a 8 decimi



26° giro - Bottas resiste con le soft ed ha 15"6 su Leclerc che ha sempre alle spalle Hamilton. Pit-stop per Albon, un giro prima lo ha effettuato Giovinazzi, in lotta con il pilota Red Bull.



Bottas comanda, Leclerc e Hamilton superano la Renault di Ricciardo



Bandiera bianco e nera di avvertimento a Leclerc da parte della direzione gara



Leclerc e Hamilton passano Hulkenberg, poi si lanciano verso la prima variante. Alla Roggia, Hamilton affianca alla staccata Leclerc che non lascia spazio all'inglese, costretto a tagliare la variante



Bottas comanda su Ricciardo Hulkenberg Leclerc Hamilton



21° giro - Leclerc riesce a tenere la posizione su Hamilton mentre primo è ora Bottas che ancora non ha fatto il pit-stop



Leclerc rientra appena davanti ad Hamilton, ma con gomma meno calda di quella dell'inglese



20° giro - Pit-stop per Leclerc che monta gomma hard e non le medie come si pensava



19° giro - Pit stop di Hamilton che riparte con gomme medie



17° giro - Albon ha passato Giovinazzi per la settima posizione



Bella battaglia per il 10° posto tra Magnussen e Perez



Intanto Vettel è stato doppiato da Leclerc Hamilton e Bottas



14° giro - Leclerc tiene bene Hamilton, + 1"7, penalità anche per Stroll per aver costretto fuori pista Gasly



Vettel ha montato le gomme hard ed ha ricevuto 10" di penalità per il contatto con Stroll



9° giro - Leclerc + 1"3 Hamilton Bottas Ricciardo Hulkenberg Sainz Giovinazzi (ottimo settimo) Albon Kvyat e Magnussen nella top 10. Vettel ha cambiato il musetto ai box



7° giro - Si gira anche Grosjean alla Ascari e va ai box per cambiare le gomme



6° giro - Si gira Vettel tutto solo alla Ascari e nel ripartire va a colpire Stroll. Il canadese riparte e Gasly per evitarlo va in ghiaia. Grave errore del pilota tedesco



Si gira Vettel tutto solo alla Ascari e nel ripartire va a colpire Stroll. Il canadese riparte e Gasly per evitarlo va in ghiaia. Grave errore del pilota tedesco

5° giro - Leclerc Hamilton Bottas Vettel Ricciardo Hulkenberg Stroll Sainz Giovinazzi Magnussen Albon Kvyat Gasly Perez Grosjean Kubica Norris Raikkonen Russell Verstappen4° giro - Ricciardo supera il compagno di squadra Hulkenberg e sale quinto3° giro Leclerc + 1"4 Hamilton poi Bottas Vettel Hulkenberg Ricciardo Stroll Sainz AlbonSorpasso alla Roggia di Albon su Sainz, ma lo spagnolo con classe lo ripassa a Lesmo riprendendosi la ottava posizione1° giro - Vettel supera in staccata alla prima variante Hulkenberg e si porta quarto. Ai box Verstappen per cambiare il musetto. L'olandese partiva ultimo.Partenza perfetta di Leclerc che contiene Hamilton, poi Bottas Hulkenberg che alla Roggia ha avuto ragione di VettelIl giro di ricognizione si sta per concludereTutto è pronto per il giro di ricognizione del GP di Monza, con poca sportività i tifosi Ferrari in tribuna hanno fischiato Hamilton quando si avvicinava alla sua MercedesKvyat, Russell, Kubica, Norris, Gasly, Perez, Verstappen e Raikkonen partono con gomme medie, tutti gli altri con le softRaikkonen partirà dalla pit-lane dopo aver cambiato il motore Ferrari della sua Alfa RomeoDieci minuti al via del Gran Premio d'Italia. Conclusa la procedura dell'inno nazionale, le Frecce Tricolori hanno salutato il mondo della F1 e i tifosi della FerrariUna Ferrari in pole a Monza . A infiammare i tifosi dellaè stato il giovane Charles Leclerc che nella qualifica di ieri ha conquistato la pole, la quarta stagionale dopo quelle di Sakhir, Spielberg e Spa. Il pilota monegasco è entrato nei cuori degli italiani, ma al termine della qualifica c'è stata una polemica con il compagno di squadra Sebastian Vettel , quarto. Laaveva infatti stilato un piano preciso: nel primo push sarebbe statoa tirare Leclerc , nel secondo tentativo il contrario. Manon ha eseguito l'ordine provocando il disappunto di Seb , perché poteva essere una prima fila tutta Ferrari A discolpa di, l'incredibile caos verificatosi nel finale della qualifica, con i piloti (compresi) che procedevano lentamente per cercare la scia giusta, fondamentale nei rettifili di Monza. E' così accaduto che a parte, gli altri sei piloti tra cuinon hanno potuto effettuare il secondo giro veloce perché hanno preso la bandiera a scacchi.avrà al suo fianco in prima fila, che non vede l'ora di fare uno scherzetto ai tifosi Ferrari , mentre in seconda fila ci sono. Bene la, finalmente non tradita dalla propria power unit, in terza fila con, poisulla. Mancatra i big: l'olandese dellapartirà ultimo per avere sostituito il motore ed ha dovuto scontare la penalità.

