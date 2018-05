GP di Monaco, la Ferrari di Vettel dietro Ricciardo dopo il pit stop. Hamilton 3°

43° giro - I primi cinque si sono raggruppati, Bottas è a soli 7 secondi.



41° giro - Hamilton ormai è a poco più di due secondi da Vettel che ha avuto problemi all'illuminazione del volante. Anche Bottas è a meno di 10 secondi dalla vetta.



38° giro - Ricciardo continua a girare lento sul passo dell1'20", Vettel ha graining e non lo attacca, Hamilton si avvicina.



32° - L'australiano ha problemi alla parte ibrida della sua Red Bull. Lavora a lungo sui pulsanti del volante, ma non riesce a risolvere la situazione. Perde soprattutto nella salita che dalla Santa Devote porta al Casinò.



27° giro - Ricciardo ha un problema e alza il ritmo, Vettel gli piomba addosso, anche Hamilton recupera, ma il più rapido resta Bottas.



25° giro - Bottas con le supersoft è una furia, è il più rapido in pista e si sta riportando su Raikkonen. Il finalandese della Mercedes con queste coperture può arrivare fino in fondo e se gli altri davanti con le ultrasoft dovessero fermarsi ancora una volta dovrebbero passare Valtteri in pista.



21° giro - Con le supersoft Bottas è nettamente il più rapido in pista.



20° giro - A parità di gomme in questo fase Raikkonen e Hamilton sono più veloci di Ricciardo e Vettel.



18° giro - L'ultimo a fermarsi dei primi e Bottas e spariglia le strategie montando le rosse supersoft.



17° giro - Risponde Ricciardo per evitare l'undercut e monta le ultrasoft.



16° giro - E' la volta di Raikkonen, anche lui ultrasoft.



15° giro - Si ferma Vettel e monta le ultrasoft.



14° giro - Hamilton scavalca Ocon all'uscita del tunnel.



13° giro - Ricciardo teme la strategia di ed inizia a spingere, guadagna quattro secondi su Vettel.



12° giro - Si ferma per il primo cambio gomme Lewis Hamilton, monta le ultrasoft e rientra alle spalle di Ocon.



7° giro - Davanti tutti mantengono le posizioni cercando di salvaguardare le gomme per effettuare una sola sosta. Verstappe passa anche Stroll, Ericsson e Hartley e, approfittando della sosta di Sirotkin per sconare una penalizzazione, risale al 14° posto.



1° giro - Max Verstappen ha superato le due Haas di Grosjean e Magnussen ed è risalito al 18° posto.



PARTENZA - Quando si spegne il semaforo i migliori mantengono le posizioni. Ricciardo si infila alla Santa Devote davanti a Vettel, Hamilton, Raikkonen e Bottas.



MONACO - Sebastian Vettel è pronto a scattare dalla prima fla del Gran Premio di Monaco. A Montecarlo Sebastian prenderà il via a fianco della Red Bull di Daniel Ricciardo che ieri ha conquistato una formidabile pole postion dominando tutte le sessioni delle prove e stabilendo il nuovo primato del circuito. La Rossa del tedesco sulla griglia precede la Freccia d'Argento del campione del mondo Lewis Hamiltom e spera di riprendersi la vetta del Mondiale che è stata sua nelle prime gare. Raikkonen scatta quarto, davanti a Bottas e cercherà di salire sul podio. Prima che i piloti salissero nelle monoposto sono scese alcune gocce di pioggia che rendono l'atmosfera ancora più incerta ed emozionante. In gara, comunque, non dovrebbe piovere.

