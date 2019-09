Ti aspetti la solita Mercedes o la rinata Ferrari e, invece, nelle prime libere del Gp di Singapore spunta la Red Bull. Sul circuito di Marina Bay, dove domenica si correrà il 15° Gp di F1 della stagione, è Max Verstappen a far segnare il miglior tempo (1.40.259). L'olandese è stato “aiutato” dal finlandese della Mercedes Valtteri Bottas, che è andato a sbattere, danneggiando seriamente la sua monoposto ma senza riportare ferite, e da Charles Leclerc, che ha girato pochissimo con la Rossa a causa di un problema al cambio che lo ha tenuto ai box. Così alle spalle di Verstappen si è piazzato Sebastian Vettel, staccato di 167 millesimi, davanti anche a Lewis Hamilton in ritardo di 666 millesimi. Quarto Bottas, che prima dell'incidente aveva segnato un buon tempo, in ritardo di 1”077 dal battistrada. Per Leclerc solo il 19° tempo, mentre Antonio Giovinazzi è stato 13°.

© RIPRODUZIONE RISERVATA