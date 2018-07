GP d'Ungheria, Mercedes subito in testa, Vettel scavalca Raikkonen

15° giro - Hamilton fa il giro più veloce in gara, Raikkonen con le stesse coperture si ferma ai box per il primo pit stop e monta le gialle soft.



14° giro - Lewis non sembra affatto in difficoltà con le proprie gomme e continua a spingere con decisione.



13° giro - Ricciardo ha passato anche Grosjean e Hulkenberg, ora è risalito al nono posto.



12° giro - Hamilton sta guidando alla grande, ha staccato il compagno di oltre 5 secondi ed è già entrato nella finestra in cui, secondo la Pirelli, potrebbe montare le bianche medie ed arrivare fino in fondo.



11° giro - Il vantaggio di Hamilton su Vettel è ormai di quasi sette secondi.



9° giro - Davanti le posizioni restano stabili, Raikkonen sembra avere una buona velocità, ma è dietro a Sebastian che monta gomme più dure. Ricciardo supera anche l'altra McLaren di Alonso, ma è ancora fuori dalla zona punti.



8° giro - Max Verstappen viene tradito dalla sua Red Bull, è costretto a parcheggiare sul prato ed a scendere dalla vettura.



7° giro - A Budapest il sorpasso è sempre difficile, con una Red Bull più veloce della McLaren Ricciardo deve impegnarsi a fondo per passare Vandoorne.



5° giro - Il campione del mondo britannico spinge con decisione, ha già messo un distacco di quattro secondi fra lui e il suo compagn finlandese.



3° giro - Lewis e Valtteri allungano con decisione, le Rosse tentano di tenere il passo.



2° giro - Le clerc con l'Alfa Romeo è costretto al ritiro per un contatto.



PARTENZA - Le Mercedes prendono il via con le ultrasoft, le Ferrari diversificano le strategia, Vettel parte con le soft gialle, Raikkonen con le ultrasoft come le Frecce d'Argento. Sfruttando le gomme più morbide le monoposto tedesche vanno subito al comando con Hamilton che conserva la prima posizione, mentre alla seconda curva, nonostante gli pneumatici più duri, Sebastian passa Kimi.



HUNGARORING - Le Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel scattano dalla seconda fila a Budapest ma, con condizioni ambientali favorevoli, punteranno alla vittoria per onorare il presidente del Cavallino scomparso Sergio Marchionne. In prima fila partono le due Mercedes che sono andate forte in qualifica sul bagnato, ma oggi il cielo è sereno e le temperature molto elevate, condizioni in cui le Rosse venerdì e sabato mattina avevano dimostrato di essere le più forti.

