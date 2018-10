Il Circuito Internazionale di Sarno ancora protagonista nel 2019

di Giuliano Pisciotta

Il Circuito Internazionale Napoli di Sarno si conferma tra i tracciati top nel panorama del karting mondiale, anche per il prossimo anno. Il tracciato all'ombra del Vesuvio ospiterà infatti due importanti appuntamenti nel calendario della nuova annata targata Wsk Promotion.



Roventi gli ultimi due weekend di marzo, con gli obiettivi puntati sulla pista sarnese per due grandi eventi. Nel weekend del 24, con la tappa decisiva delle Wsk Super Master Series, che assegneranno i titoli delle varie categorie dopo gli appuntamenti di Adria (3 febbraio), Lonato (24 febbraio) e La Conca-Muro Leccese (10 marzo).



Nel weekend successivo, il Circuito Internazionale Napoli ospiterà invece la prima tappa delle Euro Series organizzate da Wsk, con appuntamenti successivi a Zuera-Saragozza in Spagna, Wackersdorf in Germania, prima del ritorno in Italia sul tracciato di Lonato, in provincia di Brescia.



Gli appuntamenti in quota Wsk saranno solo una piccola, ma importante parte del calendario di eventi che nel nuovo anno vedranno protagonista il Circuito Internazionale di Sarno. In attesa che la direzione ufficializzi il carnet completo di appuntamenti, restano ancora due date da memorizzare per il 2018, entrambe a dicembre: nel weekend 8-9 dicembre si disputerà il XXIII Trofeo Ayrton Senna di karting, mentre domenica 16 dicembre toccherà alle auto sfrecciare tra le curve di Sarno, per il XV Trofeo Super Master Racing.

