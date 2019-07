Mercedes in prima fila a Silverstone, ma Leclerc tenterà il colpaccio Diretta dalle 15.10

di Massimo Costa

Si annuncia un Gran Premio di Silverstone decisamente interessante. La prima fila è monopolizzata dalle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, con il finlandese che ha clamorosamente battuto il compagno di squadra a casa sua, ma la Ferrari di Charles Leclerc (terza) è vicinissima così come la Red Bull-Honda di Max Verstappen, quarta.



Verstappen vince il Gp d'Austria, Leclerc secondo. Ferrari, altra beffa dei giudici



Ferrari punta al colpaccio a Silverstone, Binotto: «Non siamo favoriti, ma equilibri possono cambiare a sorpresa»



I due giovani piloti si dividono la seconda fila e vi arriveranno con ancora le scorie di Spielberg , quando l'olandese all'ultimo giro ha vinto superando il monegasco con una manovra al limite che ha fatto molto discutere. E intanto, Bottas se la gode. In casa Mercedes è lui che ha il maggior numero di pole, quattro contro le tre di Hamilton , Re indiscusso di questa specialità. La differenza tra i due piloti di Toto Wolff è stata minima, appena 6 millesimi! Bottas è alla quarta pole 2019 dopo quelle di Shanghai, Baku, Montreal ed ora Silverstone. Nella classifica generale, è secondo con 166 punti contro i 197 di, un divario importante, ma che non può permettere al britannico di dormire tranquillo. Di certo, davanti al suo pubblico, il campione del mondo non permetterà a Bottas di andarsene con facilità dopo la parterza e si annuncia battaglia. Purtroppo nelle prime posizioni non troviamo Sebastian Vettel , soltanto sesto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA