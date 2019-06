LIVE F1, GP Canada in diretta: Leclerc pit, Vettel-Hamilton guidano la gara

Gran Premio del Canada di Formula 1, la diretta. C’è Sebastian Vettel in pole nel Gran Premio del Canada, la sua prima volta nel 2019. La Ferrari, grazie a un giro superlativo del pilota tedesco in qualifica e alla potenza del proprio motore su un tracciato dove la velocità recita un ruolo decisivo, si è presa la prima posizione che le mancava dal GP del Bahrain quando era stato Charles Leclerc a siglare la pole davanti al compagno di squadra Vettel. Questa volta non c’è stata doppietta in quanto, per un errore, il monegasco è risultato terzo. In prima fila con Vettel c’è Lewis Hamilton con la Mercedes, che in Canada ha portato la nuova power unit, mentre Valtteri Bottas è soltanto sesto causa testacoda nel primo tentativo che ha condizionato il secondo push del finlandese.



LA DIRETTA DEL GRAN PREMIODI FORMULA1, 70 GIRI IN PROGRAMMA



35° giro - Il divario tra Vettel e Hamilton è di 2"4 come nella prima fase di gara



34° giro - Leclerc attacca e supera Verstappen alla staccata dell'ultima curva e torna terzo



Lotta per il 5° posto tra Ricciardo e Bottas con l'australiano che chiude la porta al finlandese all'ultima curva



33° giro - Ecco il pit-stop di Leclerc che rientra al quarto posto, dietro a Verstappen, che però non ha ancora fatto il pit-stop



Leclerc prosegue senza pit-stop e comanda con 5"6 su Vettel e 9"3 su Hamilton



32° giro - Gran sorpasso di Perez su Grosjean per il 13° posto



30° giro - Pit per Bottas che tiene la sesta posizione



29° giro - Testacoda di Giovinazzi (11°) alla prima variante, riesce a ripartire



E' ora Leclerc a tenere la prima posizione



28° giro - Hamilton ai box, da medie ad hard. Grande la risposta di Vettel che segna il giro più veloce e passa davanti ad Hamilton



Hamilton sta spingendo forte cercando di ridurre il gap da Vettel per quando a sua volta si fermerà al box



25° giro - Pit per Vettel che dalle medie riparte con le hard



24° giro - Hulkenberg (7°) comunica che teme di avere problemi al cambio



23° giro - Vettel + 1"9 su Hamilton e intanto Leclerc si fa sotto all'inglese portandosi a soli 2"8



20° giro - Vettel Hamilton Leclerc Bottas Vertappen Ricciardo Hulkenberg Stroll Gasly Giovinazzi Sainz Grosjean Kvyat Perez Raikkonen Magnussen Russell Albon Kubica



Dal box Ferrari comunicano ai piloti Vettel e Leclerc di passare al piano B



19° giro - Vettel ristabilisce le distanze da Hamilton che torna a 2"4



17° giro - Leclerc segna il giro più veloce mentre Vettel perde da Hamilton 6 decimi in un giro



16° giro - Hulkenberg (6°) ai box per cambiare le Pirelli, da soft a hard



13° giro - Kvyat e Perez superano Magnussen



12° giro - Vettel + 2"4 Hamilton poi Leclerc a 6"4. Quarto Hulkenberg, a seguire Bottas Verstappen Ricciardo Stroll Gasly Giovinazzi Grosjean Sainz Magnussen Kvyat Perez Raikkonen Russell Albon Kubica



11° giro - Pit per Perez che riparte con gomme hard. Per Vettel già i primi doppiaggi, in particolare quello di Kubica



Il replay mostra che in realtà Norris non ha danneggiato la ruota per un contatto contro il muro, probabile un cedimento



9° giro - La bella gara di Norris finisce contro il muretto dell'ultima curva, ruota e sospensione posteriore destra danneggiata



8° giro - Cambio gomme per Ricciardo (4°) che passa dalle soft alle hard



7° giro - Gasly (5°) ai box cambia gomme, dalle soft alle hard



I primi tre, Vettel-Hamilton-Leclerc hanno gomme medie



Verstappen si rifà su Norris e lo supera riprendendosi l'ottavo posto



5° giro - Vettel aumenta il vantaggio su Hamilton, 2"3



3° giro - Pit per Sainz che passa dalle soft alle hard



Sorpasso di forza del rookie Norris su Verstappen per l'ottava posizione. L'olandese è partito con gomme dure come Giovinazzi, Stroll Magnussen



2° giro - Vettel spinge forte ed ha già 1"8 di vantaggio su Hamilton, 3"8 su Leclerc, 6" su Ricciardo



Subito ai box la Toro Rosso di Albon che ha perso il musetto in un contatto nel 1° giro



Partenza perfetta di Vettel che precede Hamilton Leclerc Ricciardo Gasly Hulkenberg Bottas Norris Verstappen Kvyat, questa la top 10



Sesta fila per l'unico pilota italiano presente nel Mondiale F1: Giovinazzi scatterà dalla dodicesima piazzola con l'Alfa Romeo a motore Ferrari



Sainz, nono in qualifica, è stato penalizzato di tre posizioni per avere ostacolato nel Q1 Albon. Lo spagnolo partirà così dodicesimo. Verstappen, 11esimo in qualifica, guadagna così due posizioni, quella di Sainz e quella di Magnussen che aveva realizzato il 10° tempo.



Per l'incidente rimediato nel Q2 della qualifica, Kevin Magnussen partirà dalla pit-lane



Il team principal Ferrari Mattia Binotto non è interessato ai lavori sulla W10 di Hamilton: "Sono certo che hanno risolto tutto, dobbiamo concentrarci su noi stessi, la partenza non sarà facile"



In griglia di partenza si è lavorato sulla Mercedes di Hamilton. Durante i giri di pre-griglia, il pilota inglese ha sentito il pedale del freno troppo "lungo" ed i meccanici sono intervenuti per effettuare un rapido spurgo



Tribune completamente affollate, come sempre a Montreal la F1 è uno degli avvenimenti più sentiti dell'anno



Le venti monoposto sono in griglia di partenza. Saranno 70 i giri da percorrere sul tracciato cittadino di Montreal ricavato nell'isola di Notre Dame. Un circuito molto veloce e lungo 4.361 metri.

