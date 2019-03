Michael Schumacher, il figlio Mich arriva sesto in Bahrein e si prepara per la Ferrari: «Sono felice per mio padre»

Mick Schumacher ha seguito le orme di suo padre Michael e in questi anni ha assistito impotente ai danni cerebrali seguiti all'incidente sugli sci del 2013. Il 22enne è arrivato sesto al Gran Premio del Bahrein Formula 2 e presto salirà sulla monoposto della Ferrari. Una grande emozione per lui, dal momento che il padre ha vinto tanto con la scuderia di Maranello.



Sul suo debutto e in attesa della gara in Bahrein, aveva confessato: «Sono emozionato, quando mi hanno detto che sarei salito sulla Ferrari di F1 ero euforico. Mi sono preparato al simulatore e tutto sta accadendo così in fretta. Mia madre era contenta e mi ha sempre sostenuto. Non sono spaventato da tutte queste cose, sono pronto e fiducioso. La Formula 1? Ho iniziato a scoprirla due anni fa ed è più bella di quanto pensassi. Le macchine sono bellissime e veloci e il sogno di arrivarci è forte. Non sarei qui senza qui l’ispirazione data da mio padre. È iniziato tutto ai tempi dei kart».





Poi un pensiero per il papà: «Credo che non sarei la persona che sono oggi se non fosse per mio padre. Abbiamo condiviso tanto tempo in karting, e sono insegnamenti che mi hanno aiutato molto lungo il percorso. Cosa penso dell'attenzione che ricevo per il fatto che sono figlio di Michael Schumacher? È una domanda difficile. Capisco che si parli di me, sono figlio di mio padre e sono felice di esserlo. Quello che ha fatto lo ha reso il migliore di sempre nella storia della Formula 1, e non posso che essere molto felice di avere un padre cosi».





© RIPRODUZIONE RISERVATA