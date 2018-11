Schumacher, l'intervista mai uscita pochi giorni prima dell'incidente

La famiglia di Michael Schumacher ha pubblicato un'intervista con il pilota registrata il 30 ottobre 2013, alcune settimane prima di subire il fatale incidente sciistico. Per cinque anni la famiglia ha taciuto sul suo stato di salute ma ha voluto in qualche modo rompere il silenzio per festeggiare il 50° compleanno del tedesco che ci sarà il prossimo 3 gennaio. In questa intervista, il sette volte campione del mondo ha risposto alle domande dei tifosi in ambito sportivo. 'Schumì ha risposto in un video alle domande sui suoi rivali più forti, su chi rispetta di più, sul suo idolo da bambino, e su suo titolo speciale. Schumacher considera il primo successo con la Ferrari come il più speciale per ciò che significava per la casa di Maranello e per lui.



Michael Schumacher, parla la moglie Corinna: «Combatte, non mollerà»



«Il campionato più emozionante è stato senza dubbio nel 2000 con la Ferrari. Dopo 21 anni senza mondiale per la Ferrari e quattro anni per me senza successi, alla fine ho vinto la gara, una gara eccezionale a Suzuka, ed ho vinto il Mondiale», ha detto il tedesco che alla domanda su quale pilota rispetti di più, ha assicurato che Häkkinen è uno dei compagni con cui ha avuto il miglior rapporto, non solo in pista, ma anche al di fuori di esso. «Il ragazzo che ho rispettato di più in questi anni è Mika Häkkinen per le grandi battaglie e una relazione privata molto stabile», ha detto il campione. Il 'Kaiser' ha parlato anche del suo idolo d'infanzia, anche se non era un pilota di Formula 1.

«Da bambino, quando sui kart c'erano Ayrton Senna o Vincenzo Sospiri, che ammiravo molto perché era un buon pilota, il mio vero idolo era Toni Schumacher perché era un grande calciatore», ha assicurato il campione tedesco che ha sottolineato come per crescere come pilota doveva guardare gli altri. «Per sviluppare te stesso e fare dei passi avanti, non solo devi guardare la macchina, devi guardare te stesso, gli altri piloti, non solo quelli davanti a te, ma li devi guardare tutti, e l'ho fatto, perché tutti hanno qualcosa di speciale che voglio sapere» , ha detto Schumacher.



Il pilota di maggior successo nella storia della F1 ha sottolineato che anche se ora è molto più facile guidare una monoposto, è ancora un compito arduo. «La Formula 1 è molto dura, anche se prima lo era molto di più. Ma ancora è uno degli sport più difficili che si possono fare, quindi è necessario moltissima preparazione», ha detto. Dopo aver battuto tutti i record, Schumahcer ha saputo apprezzare l'importanza di tenere i piedi per terra e superarsi, e questo è ciò che considera la chiave del suo successo. «I record sono una cosa, i dubbi penso siano molto importanti per non avere troppa fiducia, essere scettici e cercare miglioramenti e fare il passo successivo. Ho sempre pensato: Non sono troppo bravo, devo lavorare di più', e questa è una delle chiavi che mi ha fatto diventare quello che sono diventato», ha spiegato l'ex pilota della Ferrari. Nell'era attuale le macchine sono cruciali per il risultato finale, senza una macchina competitiva non si ottengono grandi imprese, ma secondo il tedesco è il lavoro di squadra ad essere molto importante. «Il successo in ogni situazione della vita, almeno quello che so, ha a che fare con il lavoro di squadra. Non solo ciò che si fa, come una squadra sarà più forte e, nel caso della Formula 1, è un lavoro squadra» , ha commentato il campione. Uno dei suoi tifosi gli ha chiesto cosa aveva in comune la Benetton, la Ferrari e la Mercedes. «Se si va a guardare la squadre è stata una competizione con la Benetton, con la Ferrari, e con la Mercedes. Hanno una cosa in comune, Ross Brawn», ha detto Schumi spiegando poi che «il talento è molto importante nelle corse, come in ogni altro sport, ma è qualcosa che si sviluppa. Il kart è una buona base per mostrare il proprio talento, ma anche per le altre competenze necessarie per essere un pilota da corsa», ha detto Michael Schumacher per concludere.

