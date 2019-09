Gp Monza, Vettel più veloce nelle terze libere. Quarto tempo per Lecrerc

Il milgior tempo nelle terze libere è di Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari ha chiuso con il crono di 1.20.294 davanti alla Red Bull di Max Verstappen a +0.032 e alla Mercedes di Valterri Bottas a +0.109. Quarto tempo per l'altra Ferrari di Charles Leclerc con lo stesso ritardo di Bottas da Vettel. Quinta la Renault di Daniel Ricciardo e sesta l'altra Mercedes di Lewis hamilton in ritardo di +0.301. Chiudono la top ten Hunkenberg, Albon, Giovinazzi e Kvyat.



Tutti i piloti hanno perso una decina di minuti ad inizio sessione: la pit lane infatti è rimasta chiusa per lo spaventoso

incidente alla Parabolica di Alex Pironi in Gp3

© RIPRODUZIONE RISERVATA