Napoli sogna i bolidi di Formula 1: la proposta di Sorrentino a Carey

di Giuliano Pisciotta

Una chiacchierata nel paddock del circuito di Monza con Chase Carey, “boss” della Formula1, per organizzare un evento che riporterebbe dopo decenni i bolidi dell’automobilismo a Napoli. Ci sta pensando Giuseppe Sorrentino, patron del Circuito Internazionale Napoli di Sarno, pronto a regalare un ennesimo evento straordinario agli appassionati del motorsport in Campania.



L’idea ricalca in pieno il “Formula1 Milan Festival”, spettacolare anteprima del Gp di Monza andato in scena in Darsena a Milano dal 29 agosto al 1° settembre. Un circuito speciale disegnato tra le strade di Napoli, con le monoposto sull’asfalto ad esibirsi in simulazioni di gara e sfilate, a strettissimo contatto con gli aficionados.



I rapporti ormai consolidati tra Sorrentino e Carey stanno facendo compiere passi da gigante al progetto. Il sindaco De Magistris, appassionato di motori, è anche assiduo frequentatore del Circuito Internazionale di Sarno durante gli eventi clou dell’anno. E questo rilevante dettaglio potrebbe rappresentare un buon viatico per la realizzazione del progetto. E rumors provenienti dal circo della Formula1 parlano di opinioni favorevoli sull’evento anche da parte di Jean Todt e dei vertici di scuderie top come Ferrari, McLaren e Red Bull.



Il lavoro è ancora in fase di progettazione e probabilmente l’ultimo ostacolo da superare potrebbe riguardare la data utile per l’approdo di tutti i team all’ombra del Vesuvio; un ostacolo sicuramente notevole, tenuto conto del calendario ufficiale e di tutto quanto riguarda i test delle varie scuderie nel corso dell’anno. Tuttavia, il progetto va avanti e fa passi da gigante, nella speranza che un evento del genere possa vedere protagonista Napoli e la Campania già nel 2019.

