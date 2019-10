Raduno Ferrari a Caserta nel week end maxi sfilata delle Rosse

E’ tutto pronto per l’ottavo ritrovo Ferrari in programma a Caserta il 5 e 6 ottobre. La manifestazione è stata promossa, come tradizione da Cat1 del Gruppo Catone, e ha l’obiettivo di valorizzare le bellezze del territorio casertano partendo dalla passione per le Ferrari. A spiegare lo spirito della due giorni è Laura Catone, event manager di Cat1.



«Sin dalla prima edizione – ha sottolineato il nostro obiettivo è quello di promuovere le bellezze artistiche, culturali ed enogastronomiche del nostro territorio sfruttando il grande amore che tutti hanno per le Ferrari. Le Rosse diventano uno strumento per scoprire e riscoprire quanto di bello ci sia in provincia di Caserta».



Ma l’evento ha, anche quest’anno, uno scopo benefico.



«Come tutti gli anni – ha dichiarato Laura Catone – raccoglieremo fondi per i bambini meno fortunati nella speranza di poter regalare loro un sorriso». Ricco il programma dell’ottavo raduno.



I motori cominceranno a rombare dalle 9.30 di sabato 5 ottobre quando è previsto il concentramento delle vetture all’Uscita del Casello Autostradale di Caserta Nord nel piazzale della concessionaria Hyundai Catone.



Per tutti i curiosi, qui il colpo d’occhio è di quelli da non perdere. Le più belle fuoriserie realizzate dalla casa di Maranello si schiereranno ai nastri di partenza per la due giorni di eventi unica nel suo genere nel nostro territorio. Si prosegue alle 10.00 con il check - in e un buffet di benvenuto.



Alle 11.00 la partenza con destinazione Villa Porfidia in piazza della Repubblica a Recale dove, dopo una visita al Giardino dei Duchi Guevara di Bovino e agli appartamenti si terrà il pranzo.



I motori si riaccenderanno alle 17.00 quando è prevista la partenza per l’Hotel Golden Tulip Plaza in viale Lamberti a Caserta dove si svolgerà la cena di gala. Ricchissimo anche il programma di domenica 6 ottobre quando ci sarà l’abbraccio tra le Ferrari e il cuore di Caserta città.



Alle 10.00, infatti, è in programma la partenza per Piazza Dante da dove penderà le mosse la sfilata per le strade del capoluogo, con sosta e aperitivo presso il Gran Caffè Margherita.



Alle 12.30 poi, la partenza per Tenuta Fabiana a Recale. Sponsor dell’evento, oltre a Cat1 che ne ha curato anche l’organizzazione, diversi marchi prestigiosi del territorio e non solo.

