Tutta la gioia di Ricciardo: «Aspettavo questa vittoria da due anni»

«Preparavo da due anni questa vittoria e finalmente sento che il riscatto è arrivato. Abbiamo avuto dei problemi, parecchio filo da torcere durante la gara: sentivo una perdita di potenza e a un certo punto ho creduto che la gara fosse finita, siamo arrivati al traguardo usando solo 6 marce». Sono le parole a caldo di Daniel Ricciardo dopo l'arrivo sul traguardo del Gp di Monaco dove il pilota della Red Bull è salito sul gradino più alto del podio. Due anni fa Ricciardo arrivò secondo alle spalle di Hamilton per un problema durante il cambio gomme ai box. «Ho dovuto gestire tante cose ma vincere a Montecarlo è una grande sensazione, grazie a tutti», conclude il pilota australiano al suo settimo successo in carriera in Formula Uno.

