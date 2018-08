Il portavoce di Schumacher smentisce il trasferimento a Maiorca

La portavoce della famiglia di Michael Schumacher, Sabine Kehm, ha smentito l'indiscrezione del giornale svizzero L'Illustré che ieri ha parlato di un imminente spostamento dell'ex pilota della Ferrari, in gravi condizioni dopo un incidente sugli sci a Meribel nel 2013, nella città di Andratx a Maiorca, per proseguire il difficile percorso riabilitativo. Nell'isola spagnola, la moglie del 7 volte iridato, Corinna, ha acquistato una villa di 3.000 mq con giardino, due piscine e dependances per il personale e gli ospiti.



