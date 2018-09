Singapore, Vettel fiducioso: «Ho buone sensazioni»

«È stato un pò di più di un bacio, abbiamo perso tempo e non è stato ideale, ma ho buone sensazioni». È un Sebastian Vettel ottimista quello visto al termine delle prove libere del Gran Premio di Singapore dove è stato protagonista di una sbandata che lo ha visto finire con la posteriore destra sul muretto del circuito. «La chiave è un buon bilanciamento e - aggiunge il tedesco della Ferrari - dovrebbe andar bene. Non è poi così un dramma perdere tempo in pista perchè sappiamo dove andare. Credo che la macchina sia molto buona, i giri che ho fatto fino al bacio al muro sono buoni» Laconico Kimi Raikkonen autore del miglior tempo di giornata: «faremo del nostro meglio - afferma il finlandese - le cose sono filate piuttosto lisce. Vediamo domani perché oggi è solo venerdì, del pacchetto è difficile dire, ho girato con due fondi diversi e non c'è differenza dal giorno alla notte».

