Hamilton difende Vettel: «Serve maggiore rispetto»

«Bisogna mostrare maggior rispetto per Sebastian. Non potete immaginare quanto sia difficile fare quello che facciamo ai nostri livelli. Siamo umani e per questo a volte commettiamo errori, tuttavia quello che conta è come li affrontiamo, come li superiamo». Così, sul proprio Instagram stories, Lewis Hamilton difende a spada tratta il rivale della Ferrari, Sebastian Vettel, che di fatto gli ha consegnato consegnato il Mondiale piloti, commettendo un grave errore sul circuito di Suzuka. Il ferrarista è stato criticato per alcune pecche negli ultimi Gp, che hanno reso impossibile il recupero delle 'Rossè di Maranello nei confronti della Mercedes. L'ultimo errore è riconducibile al contatto con l'olandese Max Verstappen nel Gp del Giappone che ha compromesso la gara e regalato il titolo al britannico Hamilton.

