Sebastian Vettel furioso dopo la penalità di 5 secondi che lo ha relegato al secondo posto del Gp del Canada a Montreal sebbene abbia tagliato per primo il traguardo: «La gente non deve contestare Lewis Hamilton, tutti hanno visto quello che è successo. Lui non voleva danneggiare me, i tifosi semmai devono contestare una decisione assurda». Prima di salire sul podio, Vettel con un gesto polemico aveva pensato bene, nel parco chiuso dove erano le monoposto, di invertire i tabelloni davanti alla Mercedes del britannico e alla sua Ferrari con scritto "primo posto" e "secondo posto".



Hamilton secondo, ma vince al VAR. Vettel furioso: «Penalità ingiusta»



Furia Vettel. «Sono incazzato perchè oggi le Mercedes avevano un passo gara più veloce di noi ma noi abbiamo tagliato per primi il traguardo». Un rabbuiato Sebastian Vettel si affida alla colorita frase in italiano, all'interno di un'intervista tutta in inglese, per tornare sulla penalità che è è costata la vittoria nel Gp del Canada. «Stavo cercando di rimanere in pista e di tenere la macchina - ha detto Vettel a Sky - stavo uscendo dall'erba e le gomme erano sporche, volevo solo temere macchina in pista, non potevo fare altro, ho dovuto fare una correzione e Lewis era proprio dietro, ma per me in quel momento era già difficile ritrovare il controllo. Oggi abbiamo lottato col coltello trai denti, meritavamo di vincere e questoè stato anche il parere del pubblico. Decisioni del genere sicuramente non fanno bene al nostro sport».

