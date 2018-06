Un incredibile finale al GP di Formula 1 del Canada dove ha trionfato domenica la Ferrari di Vettel. La modella Winnie Harlow ha sventolato la bandiera a scacchi con un giro d'anticipo: per sua fortuna nessun pilota ha rallentato e ha continuato a spingere fino al termine della gara, tra l'imbarazzo generale.







La modella 24enne canadese con la vitiligine su Instagram ha spiegato l'errore: "Quando ti dicono di sventolare la bandiera con un giro d’anticipo! Una cosa dovevi fare! ahahahah! Ma felice che tutti sono salvi oggi e che nessuno si sia fatto male!“



Dopo aver partecipato al reality “America’s Next Top Model” la modella è diventata la modella-portavoce della sua malattia della pelle—non contagiosa, caratterizzata da chiazze non pigmentate sulla cute per mancanza di melanina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA