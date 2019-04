Valentino Rossi ci riprova: «Austin è una pista difficile»

Valentino Rossi ci riprova, sente il gusto del successo. «Sappiamo che Austin è una pista difficile. Forse la pista più difficile e tecnica dell'intera stagione di MotoGP, tuttavia negli ultimi anni non è andata così male per me. L'anno scorso non sono salito sul podio ma l'ho fatto nel 2017. Quindi, dobbiamo fare come allora: lavorare bene, guidare bene, seguire la direzione giusta, e poi vedremo...». Lo dice Valentino Rossi a pochi giorni dal Gp di Austin, terza prova del mondiale MotoGp, dove il dottore arriva carico dopo il secondo posto conquistato sul circuito di Termas de Rio Hondo. «È stata una grande emozione salire di nuovo sul podio in Argentina, dopo una lunga attesa per me, per la squadra e anche per i tifosi. Ma ora dobbiamo concentrarci sul prossimo Gran Premio», conclude il pilota della Yamaha.

